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14 минут назад

Неизвестный ранил ножом курьера на остановке на юго-востоке Москвы

Неизвестный в ходе конфликта ранил мужчину на остановке общественного транспорта на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Неизвестный ранил ножом курьера на остановке в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 13:45 в полицию поступило сообщение о ранении мужчины. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на Самаркандском бульваре между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников нанес острым предметом ранение своему оппоненту", - сказал собеседник агентства.

По данным главка, пострадавший доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, напавший доставлен в отдел полиции.

"Проводится разбирательство", - добавили в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что ранение нанесено ножом. Пострадавший работает курьером.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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