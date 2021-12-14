Неизвестный ранил ножом курьера на остановке в Москве

"В 13:45 в полицию поступило сообщение о ранении мужчины. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на Самаркандском бульваре между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников нанес острым предметом ранение своему оппоненту", - сказал собеседник агентства.