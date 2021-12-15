Задержан собственник кемеровской шахты «Листвяжная»

Собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная» в Кузбассе, Михаил Федяев задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, среди них пять спасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По данному факту были возбуждены два уголовных дела и арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие.
Фигуранты уголовных дел о халатности и нарушении промышленной безопасности отказались признать вину за трагедию.