Задержан собственник кемеровской шахты «Листвяжная»

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, среди них пять спасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По данному факту были возбуждены два уголовных дела и арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие.