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30 минут назад

Задержан собственник владеющего шахтой «Листвяжная» холдинга

Собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная» в Кузбассе, Михаил Федяев задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Задержан собственник кемеровской шахты «Листвяжная»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, среди них пять спасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По данному факту были возбуждены два уголовных дела и арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие.

Фигуранты уголовных дел о халатности и нарушении промышленной безопасности отказались признать вину за трагедию.

Происшествия,Безопасность,Громкие уголовные дела ,Михаил Федяев,Ростехнадзор,
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