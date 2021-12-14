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33 минуты назад

Укравшая миллионы рублей кассирша явилась в полицию без денег

Укравшая более 20 млн рублей кассир Анна Григорьева явилась в отделение полиции без денег. Как пояснили «МК» в УВД по Красноярскому краю, женщина рассказала, что сдаться ее убедила мама.

Укравшая миллионы рублей кассирша явилась в полицию без денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, о местонахождении дочери знала только она, но притворялась, что ей ничего неизвестно. При этом в Ачинске работали и местная, и краевая полиция — правоохранители опрашивали родных и друзей женщины. Все утверждали, что не знают, где она находится, однако при общении с матерью у сыщиков возникли подозрения.

После опроса один из оперативников еще раз пришел к пожилой женщине и убедил, что ей необходимо связаться с Анной и уговорить ее прийти в полицию.

Источник в местной полиции, отметил, что денег при женщине не оказалось. Где женщина могла оставить внушительную сумму не уточняется.

Напомним, что в начале декабря Анна Григорьева забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тыс. евро и почти такую-же сумму в долларах, после чего ушла с работы. Через несколько дней ее мать пришла в полицию с заявлением о пропаже дочери, поскольку не могла с ней связаться. Женщину разыскивали с 7 декабря.

Происшествия,Анна Григорьева,МВД,
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