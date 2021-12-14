Мужчина угнал чужой микроавтобус в Москве. Видео

В Москве прохожий угнал чужой микроавтобус. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».

Мужчина заметил незапертый фургон в Пресненском районе столицы, нашел в бардачке ключи и решил покататься. Через несколько часов злоумышленник бросил автомобиль на Ленинградском шоссе.

Полиция задержала москвича в другом конце города. Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в видео подписки о невыезде.