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1 час назад

Мужчина угнал чужой микроавтобус в Москве. Видео

В Москве прохожий угнал чужой микроавтобус. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».

Мужчина заметил незапертый фургон в Пресненском районе столицы, нашел в бардачке ключи и решил покататься. Через несколько часов злоумышленник бросил автомобиль на Ленинградском шоссе.

Полиция задержала москвича в другом конце города. Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в видео подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля, один из которых перевернулся.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
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