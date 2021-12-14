Кассир банка в городе Ачинске Красноярского края, которая подозревается в похищении более 22 миллионов, явилась в отдел полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что «женщина находится в отделе полиции МО МВД России “Ачинский”, с ней работают сотрудники ОВД».

Кассир кредитно-финансового учреждения подозревается в присвоении крупной суммы денежных средств. Речь идет о хищении 15 млн рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро, которые пропали из банка. Мать сотрудницы обратилась в полицию о пропаже дочери.

Как уточняется, один из расследующих уголовное дело оперативников заподозрил мать подозреваемой в том, что она располагает информацией о местонахождении исчезнувшей женщины.