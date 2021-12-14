Офицер покончил с собой в больнице Подмосковья

Российский офицер в звании капитана покончил жизнь самоубийством в подмосковном Красногорске. Происшествие случилось в госпитале, где мужчина проходил лечение, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, он находился в медучреждении с диагнозом «гнойная рана грудной клетки».
Сообщается, что перед самоубийством мужчина написал предсмертную записку. В настоящий момент тело офицера доставлено в морг.
Ранее в Уфе пожилая женщина пыталась покончить с собой у здания местной городской больницы. Пенсионерка громко заявляла, что не хочет жить. Один из очевидцев происшествия смог остановить женщину, благодаря чему она осталась жива.
64-летнюю женщину доставили в местную больницу. Медики диагностировали у нее ожоги второй степени.
А в октябре потомственный врач, которая проходила лечение от коронавируса в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга, покончила жизнь самоубийством. Незадолго до собственной гибели из-за COVID-19 женщина потеряла родителей.