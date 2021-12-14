Офицер покончил с собой в больнице Подмосковья

Российский офицер в звании капитана покончил жизнь самоубийством в подмосковном Красногорске. Происшествие случилось в госпитале, где мужчина проходил лечение, сообщает РЕН ТВ.

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По предварительным данным, он находился в медучреждении с диагнозом «гнойная рана грудной клетки».

Сообщается, что перед самоубийством мужчина написал предсмертную записку. В настоящий момент тело офицера доставлено в морг.

Ранее в Уфе пожилая женщина пыталась покончить с собой у здания местной городской больницы. Пенсионерка громко заявляла, что не хочет жить. Один из очевидцев происшествия смог остановить женщину, благодаря чему она осталась жива.

64-летнюю женщину доставили в местную больницу. Медики диагностировали у нее ожоги второй степени.