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22 минуты назад

Появилось видео с места столкновения 4 машин в Лефортовском тоннеле

Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео с места ДТП.

По данным городского департамента транспорта, одна из машин опрокинулась.

«На внешней стороне Лефортовского тоннеля ДТП с участием 4 автомобилей, из-за столкновения один автомобиль опрокинулся. На месте работают оперативные службы», – говорится в сообщении.

Из-за массовой аварии движение автотранспорта в тоннеле заблокировано по двум полосам. О пострадавших информации пока нет.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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