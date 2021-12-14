Появилось видео с места столкновения 4 машин в Лефортовском тоннеле

Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео с места ДТП.
По данным городского департамента транспорта, одна из машин опрокинулась.
«На внешней стороне Лефортовского тоннеля ДТП с участием 4 автомобилей, из-за столкновения один автомобиль опрокинулся. На месте работают оперативные службы», – говорится в сообщении.
Из-за массовой аварии движение автотранспорта в тоннеле заблокировано по двум полосам. О пострадавших информации пока нет.