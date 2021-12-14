Момент падения куска льда на петербурженку попал на видео

В Петербурге прохожая пострадала при падении сосульки с крыши здания. Несчастный случай произошел на набережной Мойки и был зафиксирован на камеру. Запись публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».
Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в коме, за ее жизнь борются врачи, уточняет канал.
Ранее СМИ сообщали, что в результате падения льда с крыш в Петербурге пострадали два человека: 33-летняя женщина и 60-летний мужчина, который получил ушиб мозга, а также перелом шейного и грудного отделов.