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54 минуты назад

Момент падения куска льда на петербурженку попал на видео

В Петербурге прохожая пострадала при падении сосульки с крыши здания. Несчастный случай произошел на набережной Мойки и был зафиксирован на камеру. Запись публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в коме, за ее жизнь борются врачи, уточняет канал.

Ранее СМИ сообщали, что в результате падения льда с крыш в Петербурге пострадали два человека: 33-летняя женщина и 60-летний мужчина, который получил ушиб мозга, а также перелом шейного и грудного отделов.

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