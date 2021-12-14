Российский офицер покончил с собой в госпитале

В подмосковном Красногорске российский офицер, находящийся в звании капитана, покончил с собой в госпитале, сообщает РЕН ТВ.

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По сведениям телеканала, россиянин находился в медицинском учреждении с диагнозом — гнойная рана грудной клетки.

Известно, что офицер оставил предсмертную записку. Его тело уже доставили в морг.

Ранее в Уфе 64-летняя пенсионерка попыталась покончить с собой перед зданием больницы, ее госпитализировали с ожогами.