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5 минут назад

Российский офицер покончил с собой в госпитале

В подмосковном Красногорске российский офицер, находящийся в звании капитана, покончил с собой в госпитале, сообщает РЕН ТВ.

Российский офицер покончил с собой в госпитале
Фото: ТАССТАСС

По сведениям телеканала, россиянин находился в медицинском учреждении с диагнозом — гнойная рана грудной клетки.

Известно, что офицер оставил предсмертную записку. Его тело уже доставили в морг.

Ранее в Уфе 64-летняя пенсионерка попыталась покончить с собой перед зданием больницы, ее госпитализировали с ожогами.

Открывший стрельбу в клубе Курска оказался чемпионом по панкратиону

Спасти пожилую женщину удалось с помощью огнетушителя, которым воспользовался инженер по пожарной безопасности больницы.

Происшествия,РЕН ТВ,
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