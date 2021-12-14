В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
25 минут назад

Друг устроившего взрыв в Серпухове сделал признание

Задержанный приятель Владислава Струженкова Никита рассказал следователям, что видел, как его друг собирает взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Друг устроившего взрыв в Серпухове сделал признание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что у Никиты и Влада в лесу рядом с частной территорией был шалаш, где они часто проводили время. Как рассказал молодой человек следователям, именно там они и собирали взрывное устройство.

Вчера, 13 декабря, оперативники приехали к Никите, чтобы он показал это «тайное» место. А после этого парня увезли на допрос, с которого Никита пока не вернулся. На данный момент стало известно, что за день до нападения на православную гимназию Струженков попросил друга одолжить ему часть своей одежды.

По словам родных, Никита был очень удивлен новостям о взрыве в учебном заведении. А когда узнал, что приятель мог погибнуть, сильно плакал и переживал. Никиту, как и Владислава, характеризуют тихим, замкнутым и закрытым учеником, который был не активен как в классе, так и в школе. Предположительно, он может быть тем самым сообщник, о котором вчера заявляло следствие.

Напомним, накануне утром, 13 декабря, в православной гимназии, расположенной около женского монастыря в подмосковном Серпухове, прогремел взрыв. Как сообщил СК, самодельное взрывное устройство принес на территорию и привел в действие 18-летний выпускник учебного заведения. В результате пострадали 12 человек, включая самого подрывника.

Происшествия,Владислав Струженков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители