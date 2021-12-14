Друг устроившего взрыв в Серпухове сделал признание

Задержанный приятель Владислава Струженкова Никита рассказал следователям, что видел, как его друг собирает взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что у Никиты и Влада в лесу рядом с частной территорией был шалаш, где они часто проводили время. Как рассказал молодой человек следователям, именно там они и собирали взрывное устройство.

Вчера, 13 декабря, оперативники приехали к Никите, чтобы он показал это «тайное» место. А после этого парня увезли на допрос, с которого Никита пока не вернулся. На данный момент стало известно, что за день до нападения на православную гимназию Струженков попросил друга одолжить ему часть своей одежды.

По словам родных, Никита был очень удивлен новостям о взрыве в учебном заведении. А когда узнал, что приятель мог погибнуть, сильно плакал и переживал. Никиту, как и Владислава, характеризуют тихим, замкнутым и закрытым учеником, который был не активен как в классе, так и в школе. Предположительно, он может быть тем самым сообщник, о котором вчера заявляло следствие.