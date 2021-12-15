Российская чиновница лишила жилья 350 детей

На чиновницу из мэрии Костромы подали в суд за халатность при обеспечении жильем детей-сирот. Как установили в региональном управлении Следственного комитета РФ, из-за женщины более 350 человек лишились положенных по закону квартир.

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Руководитель управления строительства и капитального ремонта администрации Костромы не сумела проконтролировать возведение многоквартирного дома и правильно организовать конкурсные процедуры — аукционы по жилью не состоялись, и льготники не получили недвижимость.

В костромской прокуратуре уточнили, что чиновница не смогла эффективно распорядиться выделенными из городского бюджета средствами для социально незащищенной категории граждан. Вину женщина не признала, однако в заведенном на нее уголовном деле 38 томов с доказательствами. Если суд встанет на сторону потерпевших, россиянке грозит до года исправительных работ либо до шести месяцев ареста.