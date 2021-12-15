В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
37 минут назад

Российская чиновница лишила жилья 350 детей

На чиновницу из мэрии Костромы подали в суд за халатность при обеспечении жильем детей-сирот. Как установили в региональном управлении Следственного комитета РФ, из-за женщины более 350 человек лишились положенных по закону квартир.

Российская чиновница лишила жилья 350 детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель управления строительства и капитального ремонта администрации Костромы не сумела проконтролировать возведение многоквартирного дома и правильно организовать конкурсные процедуры — аукционы по жилью не состоялись, и льготники не получили недвижимость.

В костромской прокуратуре уточнили, что чиновница не смогла эффективно распорядиться выделенными из городского бюджета средствами для социально незащищенной категории граждан. Вину женщина не признала, однако в заведенном на нее уголовном деле 38 томов с доказательствами. Если суд встанет на сторону потерпевших, россиянке грозит до года исправительных работ либо до шести месяцев ареста.

Ранее эксперты спрогнозировали появление в России сиротских гетто на фоне возможного увеличения доли квартир для выпускников детских домов в зданиях с 25 до 50 процентов. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму весной 2020 года. Однако общественники считают, что новая инициатива не поможет решить жилищную проблему, но повысит риск образования опасных районов и существенно сократит шансы детдомовцев на дальнейшую социальную адаптацию.

Происшествия,Госдума,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители