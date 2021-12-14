Крупный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в подмосковном Клину. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший кадры с места происшествия.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, в тушении огня задействованы 47 человек и 15 единиц техники.

«14.12.2021 в 07.13 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Клин, город Высоковск, улица Первомайская, дом 2», – уточняется в сообщении ведомства.