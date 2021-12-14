Друг устроившего взрыв в Серпухове попал под подозрение

Следователи задержали друга устроившего взрыв у церковной школы Владислава Струженкова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, приятеля Струженкова забрали на допрос. Его статус в уголовном деле пока неизвестен.

По словам общих знакомых, задержанный - студент третьего курса серпуховского колледжа, близкий друг Струженкова. Этот молодой человек всегда поддерживал Владислава и часто бывал у него в гостях.

Baza утверждает, что следствие рассматривает версию, согласно которой у Струженкова был сообщник.

Информация о взрыве самодельного устройства на территории Серпуховского женского монастыря появилась утром 13 декабря. Это случилось на пороге расположенной в монастыре православной классической гимназии.

Взрыв устроил 18-летний бывший выпускник школы - Владислав Струженков. В результате взрыва пострадали более десяти подростков, сам Струженков получил множественные ранения и потерял ногу.

Источники СМИ называли его мотивом конфликты с воспитанниками школы и преподавателями.