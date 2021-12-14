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32 минуты назад

В Калмыкии семеро мужчин выкрали невесту и избили ее родственников за отказ от замужества

Семеро мужчин выкрали 20-летнюю девушку по имени Рима из села Приютное в Калмыкии и избили ее родителей из-за того, что они отказали выдавать ее замуж за 15-летнего подростка из табора под Челябинском, сообщает агентство "КМВ Новости".

Россиянку похитили и увезли в табор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе конфликта, отец подростка вместе с еще шестью мужчинами ворвались в дом Римы, вооруженные дубинками, ножами и кастетами после того, как семья Римы отказалась выдавать ее замуж. Мать и брат девушки были избиты несмотря на сопротивление.

Украденная девушка сумела тайно позвонить родственникам и рассказать, где она находится - теперь ее ищет полиция. Ранее в Санкт-Петербурге полиция нашла "украденную невесту".

Как сообщается, в полицию обратился брат похищенной 25-летней девушки. Он рассказал, что сестру насильно усадили в машину трое незнакомцев в масках. По оперативным сведениям, "инцидент был представлен как национальный обряд традиций — "похищение невесты".

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