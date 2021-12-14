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6 минут назад

Санта-Клауса задержали на митинге против ковидных ограничений: видео

В Германии во время акции против ковидных ограничений полиция задержала Санта-Клауса. Инцидент произошел в городе Штральзунд, расположенном на севере страны. Снятое очевидцами видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Подъем».

Мужчина в костюме новогоднего персонажа был замечен с плакатом против правила 2G, согласно которому гражданину при посещении общественных заведений необходимо носить маску и иметь при себе сертификат о вакцинации. Как уточняет канал, при задержании противник антиковидных мер выкрикивал антиправительственные лозунги и оказывал сопротивление полиции.

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