Санта-Клауса задержали на митинге против ковидных ограничений: видео

В Германии во время акции против ковидных ограничений полиция задержала Санта-Клауса. Инцидент произошел в городе Штральзунд , расположенном на севере страны. Снятое очевидцами видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Подъем».

Мужчина в костюме новогоднего персонажа был замечен с плакатом против правила 2G, согласно которому гражданину при посещении общественных заведений необходимо носить маску и иметь при себе сертификат о вакцинации. Как уточняет канал, при задержании противник антиковидных мер выкрикивал антиправительственные лозунги и оказывал сопротивление полиции.