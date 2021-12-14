СК возбудил уголовное дело из-за ЧП с лайнером в Челябинске

«Следственными органами по факту выката пассажирского самолета авиакомпании UVT Aero 1 декабря за пределы взлетно-посадочной полосы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На борту находились 33 пассажира, один их них несовершеннолетний, и три члена экипажа. Расследование уголовного дела взято под контроль Уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким», — заявили в надзорном ведомстве.