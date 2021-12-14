В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
3 часа назад

СК возбудил уголовное дело из-за ЧП с лайнером в Челябинске

По факту инцидента в челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, возбуждено уголовное дело. Расследование взято под контроль Уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким. Об этом сообщили 14 декабря в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

СК возбудил уголовное дело из-за ЧП с лайнером в Челябинске
Фото: Следственный Комитет РФСледственный Комитет РФ

«Следственными органами по факту выката пассажирского самолета авиакомпании UVT Aero 1 декабря за пределы взлетно-посадочной полосы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На борту находились 33 пассажира, один их них несовершеннолетний, и три члена экипажа. Расследование уголовного дела взято под контроль Уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким», — заявили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, должностными лицами аэропорта Челябинска оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Аэропорт не соблюдал необходимые технологические процедуры по подготовке поверхности взлетно-посадочной полосы в условиях снегопада. Также экипажу самолета не предоставили достоверную информации о состоянии взлетной полосы.

Ранее глава Росавиации Александра Нерадько очень жестко высказался по поводу «безответственного» поведения руководства аэропорта, приведшего к инциденту. В аэропорту Челябинска пообещали принять кадровые решения из-за ЧП с самолетом авиакомпании UVT Aero. Руководство аэропорта считает, что повторение подобных ситуаций недопустимо.

Происшествия,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители