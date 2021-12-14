Трехлетняя девочка чуть не погибла от удушья канатом в детском развлекательном центре в торговом комплексе. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, как маленькая девочка скатывается с небольшой горки рядом с канатом. Во время катания лежащая рядом веревка внезапно дернулась и обвила шею девочки, из-за чего она осталась в подвешенном состоянии. На помощь сразу побежали родители.