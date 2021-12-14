Пять человек ранены при стрельбе в баре «Карамель» на проспекте Дериглазова в Курске. Видео с камер видеонаблюдения публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах видно, как группа людей толпятся возле входа в бар, после недолгой словесной перепалки один из мужчин достает пистолет и начинает стрелять. Как сообщает telegram-канал «Shot», инцидент произошел 12 декабря. 21-летний парень пришел в заведение вместе с толпой и решил разобраться с охраной.

По одной из версий, причиной конфликта могла быть стычка, произошедшая в баре несколько дней назад.