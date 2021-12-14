«Тем гражданам, которые имели положительные ПЦР-тесты, мы предлагаем пройти анализ на антитела. Если есть антитела и соответствующий ПЦР-тест, это дает основания оформить гражданину сертификат вакцинированного, он так называется, хотя там есть данные и о переболевших, и о медотводе появится. Мы выдаем этот документ сроком действия год с момента фиксации положительного ПЦР-теста», - отметила Голикова.