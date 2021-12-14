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39 минут назад

Голикова рассказала о новых условиях получения Covid-сертификатов. Видео

Граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией бессимптомно или не проходившие лечение в медицинских учреждениях, получат COVID-сертификаты при наличии антител. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Тем гражданам, которые имели положительные ПЦР-тесты, мы предлагаем пройти анализ на антитела. Если есть антитела и соответствующий ПЦР-тест, это дает основания оформить гражданину сертификат вакцинированного, он так называется, хотя там есть данные и о переболевших, и о медотводе появится. Мы выдаем этот документ сроком действия год с момента фиксации положительного ПЦР-теста», - отметила Голикова.

Вице-премьер также пояснила, что обладатели антител, перенесшие болезнь бессимптомно, получат сертификат на полгода с момента проведения исследования. Документ о вакцинации сроком на шесть месяцев будет выдан гражданам, которые сделали прививки препаратами иностранных производителей или вакцинировались «Спутником V» за границей.

«Одинаковая процедура и для тех, кто вакцинировался вакцинировались «Спутником V» за рубежом, и для тех, кто вакцинировался иностранными вакцинами. Они могут пройти тест на антитела и, если они есть, значит, получить сертификат сроком действия полгода», - пояснила Голикова.

Происшествия,Политика,Видео,Татьяна Голикова,Правительство РФ,
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