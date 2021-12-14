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11 минут назад

Врач признался в прямом эфире в убийстве и расстрелял бывшую жену

Житель США, врач-анестезиолог устроил прямую трансляцию в Facebook, во время которой признался в расправе над бросившей его беременной возлюбленной, после чего расстрелял бывшую супругу.

Врач расстрелял бывшую жену в прямом эфире
Фото: ReutersReuters

"Я только что выстрелил своей бывшей девушке в голову. Это было похоже на сон. Я никогда не думал, что стану таким парнем. Я не могу попасть в тюрьму. Человек, который действительно начал мою депрессию, и виновен во всем - мой бывшая жена. Итак, она следующая", - заявил мужчина.

Как сообщает РЕН ТВ, во время эфира Блэк рассказал, что бывшая супруга во время битвы за опеку над детьми обвинила его в их растлении.

Затем на видео слышится звук открывающейся двери. Мужчина говорит, что это жена, после чего бросается к двери со словами "настал этот день", и видео обрывается.

Прибывшие на место трагедии сотрудники правоохранительных органов нашли женщину погибшей. Мужчина тоже был мертв.

Ранее "СП" писала, что в Санкт-Петербурге водитель такси зарезал пассажира и ранил ещё одно человека, после чего скрылся в неизвестном направлении, он объявлен в розыск.

Происшествия,МВД,
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