Врач расстрелял бывшую жену в прямом эфире

Житель США, врач-анестезиолог устроил прямую трансляцию в Facebook, во время которой признался в расправе над бросившей его беременной возлюбленной, после чего расстрелял бывшую супругу.
"Я только что выстрелил своей бывшей девушке в голову. Это было похоже на сон. Я никогда не думал, что стану таким парнем. Я не могу попасть в тюрьму. Человек, который действительно начал мою депрессию, и виновен во всем - мой бывшая жена. Итак, она следующая", - заявил мужчина.
Как сообщает РЕН ТВ, во время эфира Блэк рассказал, что бывшая супруга во время битвы за опеку над детьми обвинила его в их растлении.
Затем на видео слышится звук открывающейся двери. Мужчина говорит, что это жена, после чего бросается к двери со словами "настал этот день", и видео обрывается.
Прибывшие на место трагедии сотрудники правоохранительных органов нашли женщину погибшей. Мужчина тоже был мертв.
Ранее "СП" писала, что в Санкт-Петербурге водитель такси зарезал пассажира и ранил ещё одно человека, после чего скрылся в неизвестном направлении, он объявлен в розыск.