Врач расстрелял бывшую жену в прямом эфире

"Я только что выстрелил своей бывшей девушке в голову. Это было похоже на сон. Я никогда не думал, что стану таким парнем. Я не могу попасть в тюрьму. Человек, который действительно начал мою депрессию, и виновен во всем - мой бывшая жена. Итак, она следующая", - заявил мужчина.