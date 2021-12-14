Мощное землетрясение 7,7 балла произошло в Индонезии

По его данным, эпицентр последнего зарегистрированного землетрясения замечен в 104 километрах к северо-западу от города Маумере, главный очаг находился на глубине десяти километров. Индонезийское агентство метеорологии предупреждает, что при таких мощных толчках есть опасность возникновения цунами.