Правоохранители провели обыски в квартире Владислава Струженкова, который устроил взрыв возле православной гимназии при Серпуховском женском монастыре, и обнаружили в жилище тайник с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Обыск в квартире и гараже семьи нападавшего позволил выявить явные свидетельства подготовки к преступлению. В частности, был обнаружен тайник с несколькими единицами пневматического оружия, включая пистолеты и винтовки, охолощенный автомат, а также запас селитры», — сказал источник.

18-летний Струженков устроил взрыв утром 13 декабря. Он получил тяжелейшие ранения, ему ампутировали ногу. Также пострадали 12 подростков, которые обучались в гимназии. Daily Storm пообщался с людьми, знающими «кухню» православной гимназии, в которой учился Струженков. Как рассказала ученица гимназии, педагоги часто срываются на учеников и иногда могут применить физическую силу к ним.