В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
2 часа назад

СМИ: У атаковавшего монастырь нашли дома тайник с оружием

Правоохранители провели обыски в квартире Владислава Струженкова, который устроил взрыв возле православной гимназии при Серпуховском женском монастыре, и обнаружили в жилище тайник с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Обыск в квартире и гараже семьи нападавшего позволил выявить явные свидетельства подготовки к преступлению. В частности, был обнаружен тайник с несколькими единицами пневматического оружия, включая пистолеты и винтовки, охолощенный автомат, а также запас селитры», — сказал источник.

18-летний Струженков устроил взрыв утром 13 декабря. Он получил тяжелейшие ранения, ему ампутировали ногу. Также пострадали 12 подростков, которые обучались в гимназии. Daily Storm пообщался с людьми, знающими «кухню» православной гимназии, в которой учился Струженков. Как рассказала ученица гимназии, педагоги часто срываются на учеников и иногда могут применить физическую силу к ним.

Однако есть и другие мнения. Сестра ученицы, которая шесть лет учится в гимназии, рассказала Daily Storm, что учреждение отличалось домашней атмосферой. По ее словам, все конфликты в гимназии обычно решаются мирно, путем разговоров, а не насилия.

Происшествия,Видео,Владислав Струженков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители