Сосед рассказал про семью устроившего взрыв в монастыре в Серпухове

«В квартире они жили втроем — Владислав, его отец и дедушка. С женой отец мальчика развелся уже давно и воспитывал сына в одиночку. До недавнего времени в воспитании помогала бабушка Владислава, но три года назад она умерла. Я за парнем никогда не замечал ничего странного. Обычный спокойный парень. Всегда здоровался, никому не мешал», — рассказал один из соседей семьи по лестничной клетке.