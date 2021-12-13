Сосед рассказал про семью устроившего взрыв в монастыре в Серпухове

Сосед по лестничной клетке рассказал, что отец Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, воспитывал сына один, пишет Ura.ru.
«В квартире они жили втроем — Владислав, его отец и дедушка. С женой отец мальчика развелся уже давно и воспитывал сына в одиночку. До недавнего времени в воспитании помогала бабушка Владислава, но три года назад она умерла. Я за парнем никогда не замечал ничего странного. Обычный спокойный парень. Всегда здоровался, никому не мешал», — рассказал один из соседей семьи по лестничной клетке.
Ранее мать молодого человека рассказала, что он жил попеременно – неделю у нее, неделю у своего отца. Последний раз она видела сына в субботу.
Взрыв на территории женского монастыря в Серпухове произошел в понедельник, 13 декабря. Его устроил 18-летний бывший учащийся православной гимназии. По предварительной информации, во время учебы у него был конфликт с учителями и другими учениками. Эта информация проверяется. По последним данным, число пострадавших при взрыве увеличилось до 13 человек. Все они – подростки 11-17 лет. Сам Владислав получил тяжелые травмы и находится в реанимации.