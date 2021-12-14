Раскрыт состав взорванной в православной школе Серпухова бомбе

18-летний Владислав Струженков для нападения на православную школу в Серпухове собрал взрывное устройство из подручных средств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Эксперты раскрыли состав самодельной бомбы, которую молодой человек привел в действие на территории монастырской школы, и выяснили, что ее компоненты находятся в открытом доступе и продаются в хозяйственном магазине.

Ранее 14 декабря сообщалось, что следствие получило показания от предполагаемого сообщника Струженкова — его друга по имени Никита. Он рассказал на допросе у следователя, что у них с Владиславом было свое тайное место — шалаш в лесу. Там они проводили много времени и собрали взрывное устройство. Молодой человек показал это место силовикам.

Никиту характеризуют тихим и замкнутым. Он учится на третьем курсе в серпуховском колледже.

В 08:30 13 декабря 18-летний Владислав Струженков совершил нападение на монастырскую гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате напавший получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, их жизням ничего не угрожает.