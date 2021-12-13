Пираты захватили судно в Гвинейском заливе и похитили шесть человек. Об этом сообщает компания Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.
Жертвой пиратов стал контейнеровоз, название которого не сообщается. Инцидент произошел в понедельник, 13 декабря, к юго-западу от порта Луба в Экваториальной Гвинее.
Отмечается, что это уже десятый случай похищения людей пиратами в текущем году. В общей сложности было похищено 76 человек.
В октябре пираты в Гвинейском заливе попытались захватить контейнеровоз MSC LUCIA под флагом Панамы. Судно направлялось из Того в Камерун, на его борту находились двадцать граждан Украины, гражданин Румынии и россиянин. Экипаж сообщил о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. После подачи сигнала бедствия экипаж укрылся в машинном отделении в соответствии с инструкцией. Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от контейнеровоза и незамедлительно поднял в воздух вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. Никто из членов экипажа MSC LUCIA не пострадал.