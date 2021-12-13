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42 минуты назад

Раскрыта причина стрельбы в клубе Курской области

21-летний молодой человек, устроивший стрельбу в ночь на понедельник в клубе «Карамель» в Курской области вернулся туда, чтобы отомстить охранникам. Причину произошедшего инцидента раскрыл Telegram-канал Mash.

Раскрыта причина стрельбы в клубе Курской области
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным канала, конфликт начался вечером 11 декабря. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к официантке. Администратор заведения попыталась ему помешать, после чего молодой человек ударил ее по лицу. Тогда охранники заступились за женщину и выпроводили парня из клуба на мороз.

Молодому человеку не понравилось такое отношение персонала. На следующий день он вернулся в клуб, взяв с собой десятерых сообщников в масках. Подозреваемый требовал позвать охранников, выкинувших его из клуба в субботу, однако ему сообщили, что у них выходной. Тогда парень достал травматический пистолет и ранил пятерых охранников, которые не были причастны к инциденту, случившемуся накануне.

Ранее сообщалось, что подозреваемый сам явился в полицию, узнав о том, что его разыскивают.

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