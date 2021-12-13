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1 час назад

В Парке Горького произошел пожар

На территории Парка Горького в Москве произошло возгорание. Как сообщает РИА Новости, к месту происшествия уже прибыли несколько пожарных расчетов.

В Парке Горького произошел пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С территории парка поднимается столб черного дыма, который начинает заволакивать прилегающее пространство. К месту подъехали 15 пожарных машин и карета скорой помощи. На внешней стороне Садового кольца из-за происшествия образовалась пробка.

Как сообщили в МЧС, пожар начался в складском помещении. Сведений о пострадавших пока не поступало. Парк Горького является центральный парком столицы. Его территорию посещают более 40 тысяч человек в будние дни и 250 тысяч — в выходные.

Ранее в декабре из-за пожара на складском помещении под угрозой уничтожения оказался замок Вальдау в Калининградской области. Огонь охватил кровлю склада на территории замкового комплекса. Старинный замок Тевтонского ордена является памятником культурного наследия XIII века.

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