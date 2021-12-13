Мать подрывника из Серпухова рассказала о жизни сына

Мать Владислава С., устроившего взрыв в монастыре в Серпухове, рассказала, как он жил в последнее время, пишет Рен ТВ.

«Он живет неделю у меня, неделю у папы», - сказала мать молодого человека Юлия Зиновьева.

По ее словам, последний раз она видела сына в субботу.

Родители Владислава были в разводе. У него также есть отчим.

Взрыв на территории женского монастыря в Серпухове произошел в понедельник, 13 декабря. Его устроил 18-летний бывший учащийся православной гимназии при монастыре. По предварительной информации, во время учебы у него был конфликт с учителями и другими учениками. Эта информация проверяется.