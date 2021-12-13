В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
36 минут назад

Мать подрывника из Серпухова рассказала о жизни сына

Мать Владислава С., устроившего взрыв в монастыре в Серпухове, рассказала, как он жил в последнее время, пишет Рен ТВ.

«Он живет неделю у меня, неделю у папы», - сказала мать молодого человека Юлия Зиновьева.

По ее словам, последний раз она видела сына в субботу.

Родители Владислава были в разводе. У него также есть отчим.

Взрыв на территории женского монастыря в Серпухове произошел в понедельник, 13 декабря. Его устроил 18-летний бывший учащийся православной гимназии при монастыре. По предварительной информации, во время учебы у него был конфликт с учителями и другими учениками. Эта информация проверяется.

Гимназисты в Серпухове спаслись из-за ошибки подрывника

По последним данным, число пострадавших при взрыве увеличилось до 13 человек. Все они – подростки 11-17 лет. Сам Владислав получил тяжелые травмы и находится в реанимации.

Происшествия,Видео,Юлий Зиновьев,РЕН ТВ,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители