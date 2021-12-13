Пьяный охранник жилого комплекса в Москве открыл стрельбу

Охранник открыл стрельбу в жилом комплексе в Москве на Живописной улице. Об этом сообщает Национальная служба новостей со ссылкой на видео с места происшествия.
Судя по кадрам, опубликованным Telegram-каналом «Новости Москвы», мужчина стреляет воздух из пистолета у въездных ворот. По словам очевидцев, стрелявший является охранником жилого комплекса. Предполагается, что мужчина был пьян и решил похвастаться новым оружием перед друзьями.
«У меня камера внешняя установлена. Что у нас происходит? Военные действия начались? Думаю, что нам всем вместе надо писать коллективное заявление в полицию», — прокомментировал инцидент со стрельбой один из жильцов комплекса на Живописной.
Информация о пострадавших пока не сообщается.
Ранее в Курской области неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба. В результате пострадали 5 охранников.
"Около 23 часов 12 декабря в полицию поступило сообщение о том, что работники клуба, находящегося в Курском районе, получили огнестрельные ранения. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска, а также Росгвардии", — сказано в сообщении.