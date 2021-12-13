Расселенный дом рухнул в Саратове. Видео

В центре Саратова произошло обрушение стены старинного двухэтажного дома на пересечении улиц Большой Казачьей и Рахова во время сноса здания. Обломками придавило две находящиеся рядом машины, есть пострадавший, сообщает газета «Четвертая власть» со ссылкой на главу Саратова Михаила Исаева .

«В 15:20 в процессе выполнения работ по демонтажу здания на пересечении улиц Большой Казачьей и Рахова произошло обрушение части стены сносимого дома, которая упала на припаркованный на обочине дороги автомобиль KIA Sportage и проезжающую мимо машину», — сказал Исаев.

В пресс-службе местной прокуратуры отметили, что в результате инцидента водитель первого транспортного средства в возрасте около 50 лет получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести. У мужчины диагностировали закрытую травму черепа и сотрясение мозга. Второй автомобиль также оказался поврежден обломками, но его владелец не пострадал.