В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
44 минуты назад

Расселенный дом рухнул в Саратове. Видео

В центре Саратова произошло обрушение стены старинного двухэтажного дома на пересечении улиц Большой Казачьей и Рахова во время сноса здания. Обломками придавило две находящиеся рядом машины, есть пострадавший, сообщает газета «Четвертая власть» со ссылкой на главу Саратова Михаила Исаева.

«В 15:20 в процессе выполнения работ по демонтажу здания на пересечении улиц Большой Казачьей и Рахова произошло обрушение части стены сносимого дома, которая упала на припаркованный на обочине дороги автомобиль KIA Sportage и проезжающую мимо машину», — сказал Исаев.

В пресс-службе местной прокуратуры отметили, что в результате инцидента водитель первого транспортного средства в возрасте около 50 лет получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести. У мужчины диагностировали закрытую травму черепа и сотрясение мозга. Второй автомобиль также оказался поврежден обломками, но его владелец не пострадал.

Происшествия,Видео,Михаил Исаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители