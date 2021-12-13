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16 минут назад

Расселенный дом рухнул в Саратове, есть пострадавший

В центре Саратова произошло обрушение стены старинного двухэтажного дома на пересечении улиц Большой Казачьей и Рахова во время сноса здания. Обломками придавило две находящиеся рядом машины, есть пострадавший, сообщает газета «Четвертая власть» со ссылкой на главу Саратова Михаила Исаева.

«В 15:20 в процессе выполнения работ по демонтажу здания на пересечении улиц Большой Казачьей и Рахова произошло обрушение части стены сносимого дома, которая упала на припаркованный на обочине дороги автомобиль KIA Sportage и проезжающую мимо машину», — сказал Исаев.

В пресс-службе местной прокуратуры отметили, что в результате инцидента водитель первого транспортного средства в возрасте около 50 лет получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести. У мужчины диагностировали закрытую травму черепа и сотрясение мозга. Второй автомобиль также оказался поврежден обломками, но его владелец не пострадал.

Сейчас на месте происшествия спасатели изучают завалы, чтобы исключить нахождение под ними других людей, выясняются все обстоятельства случившегося. К проверке присоединились сотрудники следственного отдела СУ СКР.

Происшествия,Видео,Михаил Исаев,СКР,
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