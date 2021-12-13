Следователи работают на территории женского монастыря в Серпухове. Видео

Следователи продолжают работать на территории женского монастыря в Серпухове, где утром в понедельник сработало самодельное взрывное устройство. Специалисты опрашивают очевидцев и осматривают место происшествия.

Взрыв устроил бывший воспитанник гимназии на территории монастыря. Молодой человек подошел к двери учебного заведения и привел в действие самодельное взрывное устройство. На момент происшествия в здании находились примерно 30 детей.

По данным властей, в результате взрыва пострадали не менее семи человек, один ребенок госпитализирован. Точное число жертв пока неизвестно.