Следователи работают на территории женского монастыря в Серпухове. Видео

Следователи продолжают работать на территории женского монастыря в Серпухове, где утром в понедельник сработало самодельное взрывное устройство. Специалисты опрашивают очевидцев и осматривают место происшествия.
Взрыв устроил бывший воспитанник гимназии на территории монастыря. Молодой человек подошел к двери учебного заведения и привел в действие самодельное взрывное устройство. На момент происшествия в здании находились примерно 30 детей.
По данным властей, в результате взрыва пострадали не менее семи человек, один ребенок госпитализирован. Точное число жертв пока неизвестно.
Пострадавшие дети получили травмы различной степени тяжести. По словам старшего помощника руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольги Врадий, тяжелых пациентов среди госпитализированных и доставленных в больницу на осмотр нет. Во время взрыва пострадал и сам злоумышленник, который получил травматическую ампутацию ноги и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В ведомстве добавили, что молодой человек находится в реанимации.