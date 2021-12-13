Гимназисты в Серпухове спаслись из-за ошибки подрывника

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове 18-летний Владислав Труженков допустил ошибку, что позволило спастись десяткам несовершеннолетних учащихся. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в следствии.

«Он специально выбрал время визита. Уроки в школе начинаются в 8:30, а перед этим все ученики и педагоги собираются на утреннюю молитву в холле на первом этаже. Судя по всему, Струженков рассчитывал войти внутрь и сразу привести в действие СВУ. Но входная дверь оказалась закрыта. Он начал стучаться и в этот момент бомба взорвалась», — заявил источник в СК.

Согласно его словам, за основной дверью была расположена еще одна. Это и спасло часть учеников: ранения получили только те, кто находился близко ко входу.

Напомним, на территории женского монастыря в Серпухове утром в понедельник, 13 декабря, произошел взрыв неизвестного устройства. Инцидент устроил 18-летний молодой человек, который ранее был воспитанником церковноприходской школы при монастыре. По предварительной информации, во время своей учебы он подвергался травле. По последним данным, число пострадавших при взрыве увеличилось до 12 человек. При этом все пострадавшие — несовершеннолетние. Один из них находится в тяжелом состоянии.