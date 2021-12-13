Напавший с ножом на стоматолога в Москве оказался известным продюсером

Мужчина, напавший с ножом на стоматолога в Москве, оказался бывшим генеральным директором продюсерского центра «Парадиз», снявшего скандальный фильм «Сволочи». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Продюсерский центр входил в группу компаний «Парадиз», которая также владела сетью кинотеатров «Пять звезд» и кинофестивалем «Окно в Европу».

В 2007 году режиссер Владимир Меньшов отказался вручать премию MTV фильму «Сволочи», заявив, что он позорит страну.

Напомним, в понедельник, 13 декабря, 59-летний Мурад Оганесян ворвался с ножом в частную стоматологию в Ясном проезде в столичном районе Южное Медведково и ранил врача.

40-летний стоматолог получил ранение брюшной полости и был госпитализирован с сильным кровотечением.