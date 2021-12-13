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1 час назад

Спасатели потушили пожар на рынке в Петербурге. Видео

Сегодня утром, 13 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга по адресу улица Салова, 42, загорелся склад вещевого рынка. Общая площадь горения составила 1200 квадратных метров. Об этом передает "Петербургский дневник".

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 5:11. В 8:28 спасатели ликвидировали открытое горение на складе.

В ведомстве добавили, что в настоящее время происходит тление в завалах на общей площади 300 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.

Отмечается, что пожар тушили 13 единиц техники и 62 спасателя.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС,газета "Петербургский дневник",
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