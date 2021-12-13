Четырех полицейских обвинили в похищении человека

Сотрудники управления собственной безопасности уже задержаны.
Суть дела не раскрывается. Сообщается лишь о том, что правоохранители уже были замечены в преступлении. В октябре они в своё нерабочее время применили физическую силу в отношении двоих юношей, искавших «закладки» с наркотиками. Полицейские потребовали у них деньги, чтобы не привлекать к ответственности, а после получения части суммы отпустили.
Родственники одного из потерпевших написали заявление в полицию. По собранным материалам возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.