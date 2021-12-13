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41 минуту назад

Четырёх полицейских в Петербурге заподозрили в похищении человека

Сотрудники управления собственной безопасности уже задержаны.

Четырех полицейских обвинили в похищении человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суть дела не раскрывается. Сообщается лишь о том, что правоохранители уже были замечены в преступлении. В октябре они в своё нерабочее время применили физическую силу в отношении двоих юношей, искавших «закладки» с наркотиками. Полицейские потребовали у них деньги, чтобы не привлекать к ответственности, а после получения части суммы отпустили.

Родственники одного из потерпевших написали заявление в полицию. По собранным материалам возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.

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Происшествия,МВД,
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