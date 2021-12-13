Устроившего взрыв в гимназии подключили к ИВЛ

Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре 18-летний Владислав Струженков находится на аппарате ИВЛ. Как сообщает Telegram-канал «112», его в больнице охраняют два сотрудника полиции.

По информации издания, у молодого человека сильно ранены ноги мелкими металлическими предметами — гвоздями и болтами. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

Напомним, что информация о взрыве самодельного устройства на территории Серпуховского женского монастыря появилась утром 13 декабря. В результате происшествия пострадали семь человек.

По предварительной информации, взрыв устроил 18-летний Струженков. По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).