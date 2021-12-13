Мужчина с ножом набросился на стоматолога в Москве

В Москве мужчина ворвался с ножом в стоматологию и ранил врача. Инцидент произошел в частной клинике в Ясном проезде, сообщает РЕН ТВ .

Нападавшим якобы является 60-летний Мурат Оганесян. Он сам явился в отдел полиции. Правоохранителям он пояснил, что ему не понравился результат работы стоматолога, а потому он достал нож и ударил врача им в живот.