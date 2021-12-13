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1 час назад

Мужчина с ножом набросился на стоматолога в Москве

В Москве мужчина ворвался с ножом в стоматологию и ранил врача. Инцидент произошел в частной клинике в Ясном проезде, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина с ножом набросился на стоматолога в Москве
Фото: ТАССТАСС

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Информация о происшествии уточняется.

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Как сообщает Telegram-канал «112», 40-летний стоматолог получил ранение брюшной полости. Пострадавший с сильным кровотечением госпитализирован.

Нападавшим якобы является 60-летний Мурат Оганесян. Он сам явился в отдел полиции. Правоохранителям он пояснил, что ему не понравился результат работы стоматолога, а потому он достал нож и ударил врача им в живот.

Напомним, что ранее мужчину ранили ножом на станции «Славянский бульвар». Инцидент произошел 10 декабря. Пострадавшего направили для оказания помощи в одну из московских больниц.

Происшествия,Видео,МВД,РЕН ТВ,
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