Мужчина с ножом набросился на стоматолога в Москве

В Москве мужчина ворвался с ножом в стоматологию и ранил врача. Инцидент произошел в частной клинике в Ясном проезде, сообщает РЕН ТВ.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Информация о происшествии уточняется.
Как сообщает Telegram-канал «112», 40-летний стоматолог получил ранение брюшной полости. Пострадавший с сильным кровотечением госпитализирован.
Нападавшим якобы является 60-летний Мурат Оганесян. Он сам явился в отдел полиции. Правоохранителям он пояснил, что ему не понравился результат работы стоматолога, а потому он достал нож и ударил врача им в живот.
Напомним, что ранее мужчину ранили ножом на станции «Славянский бульвар». Инцидент произошел 10 декабря. Пострадавшего направили для оказания помощи в одну из московских больниц.