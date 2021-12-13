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1 час назад

Мужчина сделал искусственное дыхание обезьяне. Видео

В Индии местный житель спас обезьянку, пострадавшую при нападении собак. Он сделал ей искусственное дыхание и массаж сердца. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавшее видео инцидента.

Дикое животное покусали собаки, и заметивший это человек кинулся на помощь обезьянке. Он привел зверя в сознание, а после передал в руки ветеринаров.

Ранее сообщалось, что стадо оленей вышло к людям в Ярославской области. Десятки парнокопытных пробирались из леса по сугробам на глазах у местных жителей.

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