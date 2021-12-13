Мужчина сделал искусственное дыхание обезьяне. Видео

В Индии местный житель спас обезьянку, пострадавшую при нападении собак. Он сделал ей искусственное дыхание и массаж сердца. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавшее видео инцидента.

Дикое животное покусали собаки, и заметивший это человек кинулся на помощь обезьянке. Он привел зверя в сознание, а после передал в руки ветеринаров.