Мужчина сделал искусственное дыхание обезьяне. Видео

В Индии местный житель спас обезьянку, пострадавшую при нападении собак. Он сделал ей искусственное дыхание и массаж сердца. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавшее видео инцидента.
Дикое животное покусали собаки, и заметивший это человек кинулся на помощь обезьянке. Он привел зверя в сознание, а после передал в руки ветеринаров.
Ранее сообщалось, что стадо оленей вышло к людям в Ярославской области. Десятки парнокопытных пробирались из леса по сугробам на глазах у местных жителей.