Экс-главу МВД Франции посадили в тюрьму за коррупцию

Бывший министр внутренних дел Франции Клод Геан помещен в тюрьму Санте на юге Парижа по делу о коррупции. Об этом пишет телеканал LCI.

Фото: Lewis Joly / AP Lewis Joly / AP

Решение о том, чтобы посадить 77-летнего экс-министра в тюрьму, последовало за приговором по делу о незаконной выплате премий. В качестве меры пресечения суд избрал двухлетний тюремный срок — один год из него условный. Кроме того, Геану предстоит выплатить штраф в размере 75 тысяч евро. Ему также запрещается занимать государственные должности в течение пяти лет.