Стало известно состояние устроившего взрыв в Серпуховском монастыре

Бывший выпускник православной гимназии при монастыре в Серпухове, устроивший накануне взрыв в учебном заведении, находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, сообщили медицинские службы.

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«В настоящее время устроивший взрыв молодой человек находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как очень тяжелое», – сообщил источник ТАСС.

По данным СК, один пострадавший ученик госпитализирован, еще шесть человек осматривались медиками. Возбуждено уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать дело о покушении на убийство в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове.

Напомним, в понедельник утром на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработала самодельная мина. Взрыв устроил выпускник местной православной гимназии. Изначально сообщалось о семи пострадавших, впоследствии это число выросло до 12.