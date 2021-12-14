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25 минут назад

Стало известно состояние устроившего взрыв в Серпуховском монастыре

Бывший выпускник православной гимназии при монастыре в Серпухове, устроивший накануне взрыв в учебном заведении, находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, сообщили медицинские службы.

Стало известно состояние устроившего взрыв в Серпуховском монастыре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время устроивший взрыв молодой человек находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как очень тяжелое», – сообщил источник ТАСС.

По данным СК, один пострадавший ученик госпитализирован, еще шесть человек осматривались медиками. Возбуждено уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать дело о покушении на убийство в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове.

Друг устроившего взрыв в Серпухове сделал признание

Напомним, в понедельник утром на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработала самодельная мина. Взрыв устроил выпускник местной православной гимназии. Изначально сообщалось о семи пострадавших, впоследствии это число выросло до 12.

Через несколько часов после происшествия священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что подрывник погиб, но информация была опровергнута.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Самоубийство,Александр Бастрыкин,СКР,ИТАР-ТАСС,
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