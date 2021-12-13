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30 минут назад

Устроивший взрыв в православной гимназии попал в реанимацию

В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о том, что Владислав Струженков, напавший на православную гимназию в Серпухове, жив и находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК Ольгу Врадий.

Устроивший взрыв в гимназии попал в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, по данным ГУМВД, в понедельник, 13 декабря, 18-летний выпускник гимназии, расположенной рядом с женским монастырем в Серпухове, "произвел самоподрыв" в помещении школы. В результате инцидента пострадали 11 подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

Ранее следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки после ЧП на территории Введенского женского монастыря в Серпухове.

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии в монастыре, возбужденного региональным следственным управлением по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 105 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 223.1 УК)", — сказано в пресс-релизе ведомства.

Происшествия,СКР,МВД,
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