Устроивший взрыв в гимназии попал в реанимацию

В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о том, что Владислав Струженков, напавший на православную гимназию в Серпухове, жив и находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК Ольгу Врадий.
Напомним, по данным ГУМВД, в понедельник, 13 декабря, 18-летний выпускник гимназии, расположенной рядом с женским монастырем в Серпухове, "произвел самоподрыв" в помещении школы. В результате инцидента пострадали 11 подростков в возрасте от 11 до 17 лет.
Ранее следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки после ЧП на территории Введенского женского монастыря в Серпухове.
"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии в монастыре, возбужденного региональным следственным управлением по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 105 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 223.1 УК)", — сказано в пресс-релизе ведомства.