Устроивший взрыв в гимназии попал в реанимацию

В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о том, что Владислав Струженков, напавший на православную гимназию в Серпухове, жив и находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК Ольгу Врадий.

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Напомним, по данным ГУМВД, в понедельник, 13 декабря, 18-летний выпускник гимназии, расположенной рядом с женским монастырем в Серпухове, "произвел самоподрыв" в помещении школы. В результате инцидента пострадали 11 подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

Ранее следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки после ЧП на территории Введенского женского монастыря в Серпухове.