Обвиняемых в убийстве, совершенном 18 лет назад, арестовали на Ямале

"По данным следствия, в августе 2003 года на берегу реки Пякупур в Пуровском районе между двумя мужчинами с одной стороны и третьим - с другой возникла ссора. <...> Действуя совместно и согласованно, один из обвиняемых стал удерживать пострадавшего, а второй накинул ремень на его шею и стал душить. Смерть 22-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия от механической асфиксии, вызванной сдавлением органов шеи. <...> По ходатайству следствия в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.