У устроившего взрыв в Серпуховском монастыре был рак

У 18-летнего Владислава Струженкова, подозреваемого в организации взрыва в Серпуховском женском монастыре, в 2015 году был диагностирован рак. Об этом сообщает «Газета.ру».

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По информации осведомленных источников, на которые сослалось издание, Струженкову удаляли щитовидную железу. Также родственники возили подростка в Москву к психологу, и с 2020 года он лечился антидепрессантами. При этом на учете он не стоял.

Кроме того, источники отмечают, что Владислав Струженков 4 октября был признан не годным к службе из-за болезни.

Жил молодой человек с мамой и отчимом, но много времени проводил с отцом, который увлекается стрельбой. В православную гимназию при монастыре Струженкова перевели из-за того, что в бывшей школе над ним издевались, отмечается в статье.

Ранее о проблемах со здоровьем у 18-летнего Владислава Струженкова заявил его тренер по стритлифтингу. Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина отметил, что у молодого человека была удалена щитовидная железа.

Информация о взрыве самодельного устройства на территории Серпуховского женского монастыря появилась утром 13 декабря. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 11 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).