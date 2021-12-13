Жертва буллинга: что известно о напавшем на монастырь в Серпухове

Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре в понедельник, 13 декабря, в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители, возможной причиной атаки является буллинг. Об этом стало известно «Интерфакс» от информированного источника.

Утром 13 декабря в гимназии при Серпуховском женском монастыре воспитанник привел в действие самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние.

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В интернете появилось видео с 18-летним выпускником православной гимназии перед взрывом в монастыре Серпухова. Ролик в понедельник, 13 декабря, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как молодой россиянин Владислав Струженков с рюкзаком, где предположительно находилось взрывное устройство, зашел на территорию монастыря и направился ко входу в учебное заведение. Судя по рассветным сумеркам — время около 8 утра. На улице видны другие ученики, также направляющиеся ко входу в здание.

18-летний воспитанник гимназии при Введенском Владычнем женском монастыре в Серпухове планировал устроить взрыв во время утренней молитвы. Подробности раскрыл Telegram-канал Shot.

Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в здание.

Как уточняет Telegram-канала Baza, устройство могло сдетонировать случайно. В момент взрыва у входа почти никого не было.

При себе у юноши было также несколько сумок. На месте происшествия работают взрывотехники и кинологи.

Владислав Струженков, устроивший утром в понедельник, 13 декабря, взрыв на территории Введенского Владыченского женского монастыря, подвергался буллингу со стороны учителей православной гимназии. Об этом URA.RU рассказала ученица гимназии, неоднократно сталкивавшаяся с предвзятым отношением преподавателей.

«Я лично знакома с Владом. Он был спокойным и малообщительным парнем. Никакой агрессии от него никогда не исходило. При этом учителя относились к нему с негативом, занижали оценки, нередко делали неоправданные замечания и выговоры. В нашей гимназии это частое явления и многие ученики страдают от буллинга со стороны преподавателей. Я лично сама сталкивалась с подобным регулярно», — рассказала ученица Православной классической гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского, где сегодня утром произошел взрыв.

Взрыв в Серпуховском женском монастыре устроил бывший воспитанник церковно-приходской школы из личной неприязни, сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», — заявил собеседник агентства.

По его сведениям, организатор нападения подвергался травле.

По данным Telegram-канала Shot, 18-летний Владислав Струженков выпустился из церковно-приходской школы в прошлом году.

Устроивший взрыв в женском монастыре в Серпухове бывший ученик приходской школы Владислав С. раньше вёл себя обычно и не создавал проблем в коллективе, рассказал его бывший тренер по стритлифтингу Фил Савостин. Он сообщил «Москве 24», что знал парня с положительной стороны, ему не приходилось делать замечания во время совместной работы в 2017-2018 годах.

В коллективе никаких проблем не было, но и не был лидером в компании. По поведению было всё хорошо. <...> Он перестал тренироваться, возможно, из-за семейных проблем, поскольку он то был у бабушки, то у мамы, был постоянный делёж. Плюс у них начались споры и мне позвонила мама, сказав, что он будет жить у неё, а они живут далеко от центра, где проходят тренировки, им неудобно добираться, — вспомнил Савостин.

Тренер добавил, что спорт Владиславу был интересен и он показывал результаты на соревнованиях, даже занимал призовые места.

Взорвавший самодельное взрывное устройство (СВУ) у входа в Серпуховскую монастырскую гимназию в Подмосковье 18-летний Владислав Струженков был спокойным юношей, страдающим от тяжелого заболевания. Об этом РЕН ТВ рассказал тренер по стритлифтингу Фил Савостин, у которого Владислав занимался до начала 2019 года.

Тренер рассказал, что Владислав вел себя в коллективе спокойно, не был конфликтным парнем. В то же время у него были некоторые проблемы с социализацией, решить которые и пытались родственники, отдав его в спортивную секцию.

Также Владислав страдает от тяжелой болезни, связанной с щитовидной железой, в результате которой орган был полностью удален. Однако Савостин отмечает, что даже несмотря на проблемы со здоровьем, Владислав смог дважды занять призовые места на местных соревнованиях.

У 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв у входа в Серпуховскую монастырскую гимназию, был рак. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, болезнь Струженкову диагностировали еще в 2015 году. Незадолго до нападения он посещал военкомат, где был признан негодным к военной службе.

Также с 2020 года Струженков якобы принимал антидепрессанты из-за психического расстройства и суицидальных мыслей, но на учете он не состоял.

Уточняется, что перевод Струженкова в православную гимназию произошел из-за того, что его травили в обычной школе. В его сферу интересов входили английский язык и финансовая грамотность.

Владислав Струженков, 13 декабря устроивший в Серпухове взрыв у входа в Введенский Владычный женский монастырь, мог быть насильно отправлен в православную гимназию при нем на перевоспитание. И таких учеников в учебном заведении было много. Об этом URA.RU заявил бывший выпускник гимназии Александр Слонов.

«Я закончил православную классическую гимназию при монастыре, но воспоминания об учебе у меня самые теплые и положительные. Лично подрывника не знаю, но судя по его действиям и словам — это один из тех, кого родители вместо Суворовского училища отправляют на перевоспитание в гимназию. И воспринимаются такие действия родителей всегда в штыки. Если есть проблемы с психикой, последствия непредсказуемы. Вне зависимости от действий или бездействий педагогов или проблем с одноклассниками», — рассказал Александр Слонов.

Ученик девятого класса рассказал о взрыве в Серпуховском женском монастыре. По его словам, учащиеся после взрыва укрылись в храме, сообщает РЕН ТВ.

«Человек 30 там было в помещении. Мой одноклассник пострадал, у него в ноге гвоздь, он в больнице сейчас», — сказал девятиклассник.

Он добавил, что учился с устроившим взрыв в одной православной гимназии. По словам подростка, напавший на учебное заведение во время учебы был нормальным человеком.

«Не знаю, с чего он начал. Он знал, что делал. Я увидел, что он возле двери что-то сооружал. Я подумал, что он, может, шнурок поправлял, или что», — сказал очевидец.

Бывший ученик православной гимназии при Серпуховском женском монастыре, где 13 декабря произошел взрыв, рассказал, что не наблюдал буллинга во время учебы. Его слова приводит Telegram-канал РЕН ТВ.

Тихон Макеев рассказал, что в учебном заведении школьники обучались в небольших классах до 16 человек. Кроме общеобразовательных предметов ученики изучали различные дисциплины, связанные с православной культурой.

У молодого человека в гимназии учатся брат и сестра. По его словам, со школьниками в данный момент работают психологи и силовики.

Устроивший взрыв в подмосковном монастыре был 18-летним выпускником православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщило МВД России.

В результате подрыва самодельного взрывного устройства пострадал он сам и 15-летний подросток. Весь педагогический состав и ученики эвакуированы прибывшими полицейскими. На место приехала скорая помощь. Уточняется информация о других пострадавших и иные обстоятельства случившегося.

Устроивший взрыв выпускник православной гимназии в Серпухове привел в действие безоболочное взрывное устройство. Об этом в понедельник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник.

По данным источника, вероятнее всего самодельное взрывное устройство (СВУ) у 18-летнего Владислава Струженкова сработало самопроизвольно в тот момент, когда он опустил руку, чтобы переложить мачете, которое тоже взял с собой. Точный ответ даст судебная взрывотехническая экспертиза.

«После взрыва к Струженкову никто не подходил: в монастыре ожидали приезда саперов, которые должны были проверить, нет ли на теле напавшего других СВУ. Позже он скончался от травм, полученных при взрыве», — раскрыл источник.

Отец 18-летнего нападавшего на гимназию при монастыре в Серпухове увлекался стрельбой и коллекционировал оружие. В Instagram-аккаунте 41-летний Андрей Струженков публиковал фото огнестрельного и стрелкового оружия с подписью «хобби». 13 декабря 18-летний сын Струженкова привёл в действие самодельное взрывное устройство на территории монастыря, в результате пострадали 12 человек.

Основной деятельностью Струженкова является ремонт автомобилей и установка окон. Однако, как видно из его Instagram, мужчина увлекается стрельбой из различных видов оружия, а также коллекционированием ружей. Подпись под одной из фотографий ружья гласит «Долгожданный в коллекцию. ВПО 925 к 2. СХП. Кто знает тот поймёт».

Молодой человек, устроивший взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове, выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он выжил, но взрывом ему оторвало ногу. Молодой человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Молодому человеку долго не могли оказать помощь, так как ждали саперов для его обследования на наличие других взрывных устройств. Другая взрывчатка при нем не обнаружена.

СК возбудил уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

Священник РПЦ и психолог Андрей Лоргус (отец Андрей) в разговоре с NEWS.ru допустил версию о том, что 18-летний подросток Владислав С. мог подорвать самодельное взрывное устройство на территории серпуховского женского монастыря из-за унижений со стороны других людей. Собеседник отметил — главное, что подростки могут сделать — «не молчать».

lorgus.net