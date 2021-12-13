Знакомый рассказал подробности о семье устроившего взрыв в монастыре

Отец 18-летнего Владислава Струженкова, подозреваемого во взрыве на территории Серпуховского женского монастыря, работает установщиком окон. Знакомый мужчины в беседе с «Газетой.Ru» охарактеризовал его как «доброго и отзывчивого» человека.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Как такое могло произойти с его сыном, в уме не укладывается. Андрей окна устанавливает, у него один сын», — заявил он.

При этом на вопрос о большом количестве фото с оружием на странице отца Струженкова, знакомый заявил, что такое фото действительно были.

«Но это так — фарс и не больше», — добавил он.

Напомним, что информация о взрыве самодельного устройства на территории Серпуховского женского монастыря появилась утром 13 декабря. По последней информации, в результате происшествия пострадали семь человек.