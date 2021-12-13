«Только что на нашу управляющую Дарью Февраль было совершено нападение — пьяный узбек, напившийся до животного состояния, ни с того ни с сего набросился на Дарью в арке около лавки: пытался ударить, схватил за волосы, содрал очки и повалил в снег. К счастью, Даше удалось выскочить и запереться в лавке. В лавке в этот момент находилась только Даша и ещё один продавец — Арина», – говорится в сообщении к публикации.