Нетрезвый мигрант напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге. Соответствующие кадры появились на странице в сообществе торгового заведения «Книжная лавка “Листва” во «ВКонтакте».
«Только что на нашу управляющую Дарью Февраль было совершено нападение — пьяный узбек, напившийся до животного состояния, ни с того ни с сего набросился на Дарью в арке около лавки: пытался ударить, схватил за волосы, содрал очки и повалил в снег. К счастью, Даше удалось выскочить и запереться в лавке. В лавке в этот момент находилась только Даша и ещё один продавец — Арина», – говорится в сообщении к публикации.
Уточняется, что мигрантов было двое, но нападал только один из них. Полиция оперативно прибыла на место происшествия. Пострадавшая написала заявление.