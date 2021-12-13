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1 час назад

Мигрант напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге. Видео

Нетрезвый мигрант напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге. Соответствующие кадры появились на странице в сообществе торгового заведения «Книжная лавка “Листва” во «ВКонтакте».

«Только что на нашу управляющую Дарью Февраль было совершено нападение — пьяный узбек, напившийся до животного состояния, ни с того ни с сего набросился на Дарью в арке около лавки: пытался ударить, схватил за волосы, содрал очки и повалил в снег. К счастью, Даше удалось выскочить и запереться в лавке. В лавке в этот момент находилась только Даша и ещё один продавец — Арина», – говорится в сообщении к публикации.

Уточняется, что мигрантов было двое, но нападал только один из них. Полиция оперативно прибыла на место происшествия. Пострадавшая написала заявление.

Происшествия,Криминал,Видео,
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