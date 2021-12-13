В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
16 минут назад

Полиция Турции устроила погоню за пьяной россиянкой

Пьяная россиянка попыталась скрыться от полиции на автомобиле в Турции, однако после принудительной остановки транспортного средства отказалась выходить и заперлась в машине. Как сообщает Haberler.com, инцидент произошел рано утром 10 декабря в Анталье.

Полиция Турции устроила погоню за пьяной россиянкой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации издания, выпившая россиянка находилась возле припаркованной у обочины машины, когда увидела приближающийся к ней автомобиль полиции и решила скрыться. По номерному знаку правоохранители выяснили, что машина взята в аренду и связались с компанией по прокату.

Догнать злоумышленницу удалось только после того, когда двигатель транспортного средства был заблокирован через GPS. Несмотря на это, девушка закрыла двери и отказалась выходить.

«Им там все должны»: за что россияне любят и ненавидят турецкие курорты

Машину вскрыли лишь через час, с приездом сотрудников компании по аренде автомобилей, после чего россиянку доставили в отделение полиции и отправили на медосвидетельствование.

Позднее выяснилось, что в крови женщины содержалось 2,05 промилле алкоголя. О дальнейших мерах в отношении гражданки России не сообщалось.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители