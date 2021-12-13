Полиция Турции устроила погоню за пьяной россиянкой

Пьяная россиянка попыталась скрыться от полиции на автомобиле в Турции, однако после принудительной остановки транспортного средства отказалась выходить и заперлась в машине. Как сообщает Haberler.com, инцидент произошел рано утром 10 декабря в Анталье.

По информации издания, выпившая россиянка находилась возле припаркованной у обочины машины, когда увидела приближающийся к ней автомобиль полиции и решила скрыться. По номерному знаку правоохранители выяснили, что машина взята в аренду и связались с компанией по прокату.

Догнать злоумышленницу удалось только после того, когда двигатель транспортного средства был заблокирован через GPS. Несмотря на это, девушка закрыла двери и отказалась выходить.

Машину вскрыли лишь через час, с приездом сотрудников компании по аренде автомобилей, после чего россиянку доставили в отделение полиции и отправили на медосвидетельствование.