Устроивший взрыв в Серпуховском монастыре выжил

Владислав Струженков, подозреваемый в организации взрыва в Серпуховском женском монастыре, жив, но находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Информация о взрыве самодельного устройства на территории Серпуховского женского монастыря появилась утром 13 декабря. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 11 человек. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

В СМИ появилась информация, что Владислав Струженков, подозреваемый в организации взрыва, скончался. Сообщалось также, что официально смерть Струженкова зафиксирована не была, так как силовики не допускали к нему врачей до осмотра саперами.

По данным Mash, саперы не обнаружили у молодого человека ничего опасного.

«18-летний Струженков все еще жив. Из здания православной гимназии при Серпуховском женском монастыре, где произошел взрыв, его вынесли в крайне тяжелом состоянии», - пишет Telegram-канал.