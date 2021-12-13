В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
26 минут назад

Источник: устроивший взрыв в Серпуховском монастыре выжил

Владислав Струженков, подозреваемый в организации взрыва в Серпуховском женском монастыре, жив, но находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Устроивший взрыв в Серпуховском монастыре выжил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация о взрыве самодельного устройства на территории Серпуховского женского монастыря появилась утром 13 декабря. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 11 человек. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

Раскрыты подробности взрыва в Серпуховском монастыре

В СМИ появилась информация, что Владислав Струженков, подозреваемый в организации взрыва, скончался. Сообщалось также, что официально смерть Струженкова зафиксирована не была, так как силовики не допускали к нему врачей до осмотра саперами.

По данным Mash, саперы не обнаружили у молодого человека ничего опасного.

«18-летний Струженков все еще жив. Из здания православной гимназии при Серпуховском женском монастыре, где произошел взрыв, его вынесли в крайне тяжелом состоянии», - пишет Telegram-канал.

На месте продолжают работать представители полиции, прокуратуры и Следственного комитета, отмечается в сообщении.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители