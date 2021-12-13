Устроивший взрыв в женском монастыре попал на видео

Устроивший взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре 18-летний молодой человек попал на видео. Запись публикует Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, как он заходит на территорию обители.

Ранее стало известно, что от полученных ран нападавший скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром на улице Октябрьской в подмосковном Серпухове. По предварительным данным, бывший выпускник православной гимназии устроил взрыв самодельного устройства, в результате которого пострадали 8 человек. Данные по пострадавшим уточняются.